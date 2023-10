Ercolano: fame nel mondo, il Comune aderisce al World food programme e coinvolge 3 scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ercolano aderisce al World food programme, l'agenzia dell'Onu che dal 1963 si occupa di cooperazione e di combattere la fame nel mondo, e lo fa coinvolgendo le scuole del territorio. Per suggellare il patto nella mattinata di oggi, il sindaco di Ercolano (nonché vicepresidente nazionale dell'Anci) e il professore Vincenzo Sanasi d'Arpe, presidente di Wfp Italia, hanno incontrato nell'auditorium del Mav (Museo Archeologico Virtuale), una rappresentanza degli alunni dell'istituto scolastico Tilgher di Ercolano, del liceo classico De Bottis e del liceo scientifico Nobel di Torre del Greco. "Ercolano aderisce al World food programme e coinvolge le scuole, perché il nostro obiettivo non è soltanto combattere la fame nel mondo, ma combattere tutte le disparità qui ad Ercolano, nel meridione e nel mondo e per farlo c'è bisogno di coinvolgere i più giovani. La battaglia non è soltanto economica, non riguarda solo il cibo per i paesi più poveri, ma è soprattutto culturale e le battaglie culturali le vincono le scuole", ha affermato il sindaco Ciro Buonajuto. Vincenzo Sanasi d'Arpe, presidente di WFP Italia, si è detto "molto contento che il Comune di Ercolano e il sindaco Buonajuto, abbiano deciso di aderire al nostro progetto": "Spero che anche altre amministrazioni possano seguirne l'esempio. Questi momenti di confronto e di dialogo, soprattutto con le nuove generazioni, rappresentano un modo senz'altro particolarmente importante per illustrare e far conoscere le attività del WFP e per creare del volontariato attivo", ha aggiunto. Durante la mattinata sono stati illustrati i principali progetti che vedono impegnata l'agenzia dell'Onu e gli studenti hanno avuto l'opportunità di rivolgere una serie di domande al presidente Sanasi d'Arpe sulle attività messe in ogni angolo del mondo per combattere la povertà alimentare. (segue) (Ren)