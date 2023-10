Napoli: a ottobre torna Pharmexpo, la fiera del settore farmaceutico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Iorio, "la farmacia dei servizi finalmente sta muovendo i primi passi e le farmacie napoletane hanno dimostrato da sempre la loro lungimiranza, mi aspetto una massiva partecipazione a questa edizione di Pharmexpo che rappresenta ormai una realtà consolidata nel mondo della sanità". I focus principali saranno farmacia dei servizi; uso della cannabis terapeutica; farmacia galenica; telemedicina; concorso per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche; terapie personalizzate per pazienti cronici; alimentazione integratori; e-commerce farmaceutico. Alla quindicesima edizione di Pharmexpo spazio al gluten free con anche degustazioni di prodotti per prestare attenzione ai circa 200mila celiaci diagnosticati, considerando che la platea arriva a 600mila con i non certificati. Saranno presenti le più importanti aziende del settore, in particolare con i loro robot, soluzione digitale che consente di avere magazzini automatizzati: un'innovazione in più per farmacisti e pazienti. (Ren)