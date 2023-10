Olimpiadi 2026: Cirio, pista bob a Cesana porterebbe risparmi per 20-30 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi abbiamo realtà in cui queste opere sono esistenti e quindi le abbiamo messe a disposizione. Lo abbiamo fatto in modo serio come siamo abituati a fare, in modo ragionato abbiamo documentato i risparmi. La prima risposta è stata negativa, perché gli assegnatari delle Olimpiadi avevano comunicato la volontà di farcela da soli. Noi avevamo detto che i nostri progetti rimanevano comunque sul tavolo, è evidente che se questa situazione di farcela da soli non si realizzasse, credo che sarebbe paradossale andare a spendere soldi pubblici all'estero quando a pochi chilometri di distanza, in Italia, abbiamo impianti come quelli di Cesano, che abbiamo messo a disposizione e che permetterebbero di far risparmiare soldi, tutelare l'ambiente e sentirci tutti con spirito Olimpico Italiano", ha concluso Cirio. (Rpi)