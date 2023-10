Banche: Intesa Sanpaolo aderisce alla prima edizione del Festival "È cultura" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aderiscono all’iniziativa, con apertura gratuita sabato 7 ottobre, anche la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e il Museo del Risparmio a Torino. Nella Galleria di Palazzo degli Alberti di Prato, (Palazzo degli Alberti - Prato) sabato 7 e 14 ottobre sarà possibile, per i bambini dai 6 ai 10 anni, partecipare al laboratorio "Chi cerca trova!". Per informazioni e prenotazioni contattare il numero verde 800.167.619 o scrivere a galleriaprato@civita.art Ad Arezzo, (Fondazione Bruschi), sabato 7 ottobre la Casa Museo Ivan Bruschi propone lo spettacolo teatrale "Per grazia ricevuta / chiaroscuro" in tre repliche. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0575354126 – 3382283566 o scrivere a info@fondazioneivanbruschi.it A Torino, il Museo del Risparmio (Museo del Risparmio) propone attività per tutte le età. Sabato 7, domenica 8 e sabato 14 ottobre il Museo propone la visita guidata "Alla scoperta del Museo del Risparmio". Lunedì 9 ottobre gli studenti delle scuole primarie potranno partecipare al laboratorio "Jukebox - Una moneta per una canzone". Mercoledì 11 ottobre gli studenti di scuola secondaria di I grado potranno prendere parte al laboratorio "Monetopoli". Giovedì 12 ottobre i ragazzi di scuola secondaria di II grado potranno invece partecipare al laboratorio "Financial Planner". Tutti i laboratori saranno aperti previa prenotazione a prenotazioni@civita.art. Infine, venerdì 13 ottobre, gli alunni delle scuole primarie potranno collegarsi all'evento online "A spasso con Arco & Eris" che racconterà il risparmio e l'educazione finanziaria (Com)