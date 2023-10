Campania: tornano le giornate Fai d'autunno, mercoledì conferenza stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 4 ottobre 2023, alle ore 12.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma delle fiornate Fai d'Autunno in Campania 2023 ospitata presso l'università degli Studi di Napoli Federico II, aala del Consiglio (ingresso Corso Umberto I, 40, II piano presso il Rettorato). Intervengono: Matteo Lorito, rettore dell'università degli studi di Napoli Federico II; Valentina della Corte, delegata del rettore per le Celebrazioni Unina 2024 e responsabile scientifico del progetto "Vivi Federico II"; Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale Fai Campania; Francesco Esposito, capo gruppo Fai giovani Napoli. Saranno presenti inoltre i rappresentanti delle delegazioni di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli insieme ai delegati dei gruppi Fai e Fai giovani. Quest'anno le giornate Fai d'Autunno si terranno sabato 14 e domenica 15 ottobre, una straordinaria occasione per trascorrere due giorni alla scoperta di luoghi insoliti, talvolta inaccessibili o poco noti, di grande valore paesaggistico e storico-artistico del nostro territorio. (Ren)