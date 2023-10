Napoli: incontro per stop numero chiuso Medicina, oltre 100 ragazzi coi genitori presenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Erano oltre cento i presenti questa mattina all'incontro che si è tenuto prima in piazza Garibaldi e successivamente nella sala dell'hotel Terminus per la partenza del tour, che toccherà varie città italiane, in cui il comitato "Aboliamo il numero chiuso - #iononhoimbrogliato" con l'avvocato Francesco Leone, dello studio Leone – Fell &C hanno spiegato le ragioni della petizione ( visionabile qui Firma la petizione) che chiede abolizione del numero chiuso a Medicina e che ha già raccolto circa 45000 firme. Aspiranti studenti, molti accompagnati da genitori preoccupati e decisi a chiedere che sia eliminato il test di ingresso, si sono raccolti per discutere della questione e porre domande ai legali presenti. Prima dell'incontro, nelle sale dell'hotel, l'onorevole Piero De Luca che si è trattenuto a parlare con l'avvocato Leone, mentre in aula c'è stato l'intervento del consigliere regionale Francesco Iovino. "I tempi sono maturi – è stato il commento dell'avvocato Leone - affinché il nostro paese metta alle spalle il sistema del numero chiuso che compromette due diritti fondamentali: il primo è l'opportunità di mettersi in gioco e di dimostrare il proprio valore facendo esami universitari, l'altro grande diritto è il diritto alla salute perché il numero chiuso ha svuotato in 30 anni le corsie a ospedale. La presenza dei ragazzi accompagnati dalle famiglie, dimostra che c'è ormai una consapevolezza nella società, nelle famiglie, che qualcosa deve cambiare una volta e per tutte". Il legale ha ricordato i brogli che sono stati smascherati e che hanno portato a una denuncia alla polizia giudiziaria. (segue) (Ren)