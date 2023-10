Napoli: incontro per stop numero chiuso Medicina, oltre 100 ragazzi coi genitori presenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è successo quest'anno è a dir di poco assurdo, e ha dimostrato la sciatteria di un sistema che ha consentito alle persone di raccogliere le domande di aprile, riutilizzarle a luglio, condividendole sui social e magari perché no anche vendendole. Di tutte queste cose si sta occupando già la polizia giudiziaria e la Procura della Repubblica perché noi accanto al ricorso al Tar abbiamo anche depositato una denuncia con tutte le prove che dimostrano che questo test è stato totalmente falsato", ha aggiunto l'avvocato Leone. A proposito della interlocuzione istituzionale, l'avvocato Leone ha dichiarato: "Questa è una battaglia che coinvolge orizzontalmente tutti quelli che fanno politica sul territorio. Paradossalmente, la loro protesta non trova un riscontro nei vertici romani, probabilmente perché troppo lontani dai territori, perché poi la patata bollente della mancanza dei medici devono gestirla i governatori, no? Quindi siamo felicissimi che De Luca ha pensato a una legge regionale per abolire il numero". "Stamattina da qui sostanzialmente è passato tutto l'arco parlamentare insomma, dall'estremale e dall'estrema sinistra tutti sono fatti sentire, hanno mandato un messaggio, sono intervenuti come il consigliere Iovino. Noi siamo sicuri di stare dalla parte giusta e andiamo avanti con gli incontri che ci porteranno a toccare altre città italiane dopo Napoli da cui siamo partiti", ha concluso Leone. (Ren)