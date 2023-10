Migranti: Fedriga, se si continua in questo modo si va verso disgregamento dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho paura che se si continua in questo modo si va verso la disgregazione dell’Europa. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a margine del festival delle Regioni in corso a Torino, commentando la situazione migranti. "L’Unione europea può essere un’opportunità di dialogo non soltanto tra le regioni di un Paese ma tra Regioni di Paesi diversi. Io faccio parte ad esempio dell’Euregio con Veneto e Carinzia e sicuramente è una grande opportunità - ha continuato Fedriga -. Se poi andiamo nello specifico, sulla questione migranti io dal mio piccolissimo vorrei fare un appello ai leader europei: non è possibile che si parli soltanto, nei grandi dibattiti e nelle grandi dichiarazioni, dell’importanza dell’Europa, della strategicità dell’Europa, dell’unità dell’Europa, e dopo quando c’è una questione delicata e un’emergenza come la questione migrazione non soltanto ci sono scelte diverse ma addirittura delle volte contrapposte. Allora o si sceglie che l’Europa è utile, è importante e si fanno strategie comuni anche sulla parte migratoria, e si cerca di raggiungere una sintesi di interessi, non una sommatoria di contrapposizioni, oppure non penso che si andrà verso un accrescimento della centralità Europea ma piuttosto il contrario", ha concluso Fedriga. (Rpi)