Pa: Zangrillo, in Legge Bilancio una delle voci destinata a rinnovi contrattuali

- Nella Nadef si conferma che una delle voci che costituiranno la Legge di Bilancio di quest'anno sarà quella destinata alle risorse per avviare i rinnovi contrattuali sulla Pa. Riusciremo a dare un messaggio di fiducia. Lo ha affermato il ministro della Pa Paolo Zangrillo a margine del Festival "Quanto? Se lo sapessi lo direi. Giorgetti sa che abbiamo speso quasi 7 miliardi per la tornata precedente e quindi sa che ci deve essere un impegno importante. tornata precedente 2019-2021 ha avuto bisogno 4 leggi di bilancio per avere tutte le risorse. Sono arrivato ad ottobre dell'anno scorso e mi sono trovato in una situazione dove c'erano 2,4 milioni di dipendenti pubblici che aspettavano il rinnovo della tornata 2019-2021. Il penultimo contratto l'ho chiuso settimana scorsa che è quello dei dirigenti medici, adesso ci manca quello dei dirigenti delle funzioni locali che chiuderemo presto. Con Giorgetti mi sono confrontato molto spesso, per significargli la necessità di avere risorse e dare avvio alla tornata 2022-2024, anche perché siamo a fine 2023", ha concluso Zangrillo. (Rpi)