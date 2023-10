Credito: Cdp, cresce intervento in infrastrutture, 2,8 miliardi nei primi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire del 2022 Cdp ha ampliato il suo intervento in ambito infrastrutturale, grazie anche alla nuova struttura operativa, Lo scorso anno si è verificata una sostanziale crescita sia a livello del numero di operazioni complessivamente finanziate, 24, sia a livello di volumi dove a fronte di un budget di 2,28 miliardi di euro sono stati raggiunti dei volumi pari 3,70 miliardi. Lo ha affermato Carlo Lamari, responsabile Infrastrutture di Cassa Depositi e Prestiti intervenendo al festival delle Regioni in corso a Torino. "Questo trend positivo è stato confermato anche nel primo semestre 2023 dove con 17 operazioni stipulate per un totale di quasi 2,8 miliardi di risorse impegnate l'Area Infrastrutture ha raggiunto con largo anticipo l'obiettivo del 2023 e sta continuando a spingere su ulteriori operazioni in corso di strutturazione per accelerare la messa a terra di altri investimenti fondamentali per il Paese", ha concluso Lamari (Rpi)