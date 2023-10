Quirinale: concerto per Giovanbattista Cutolo alla presenza di Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione dal vivo 2023-2024 dei Concerti del Quirinale comincia domenica 1 ottobre con un appuntamento speciale, in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di particolare significato: il Concerto per Giovanbattista della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli diretta da Daniele Giulio Moles. L'evento - si legge sul sito del Quirinale - è dedicato a Giovanbattista Cutolo, il giovane ucciso lo scorso 31 agosto a Napoli a colpi di pistola, dopo una lite per futili motivi, da un diciassettenne con precedenti penali. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i familiari di Giovanbattista Cutolo prima del concerto, presente il sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi. Giovanbattista era uno strumentista di talento, un giovane solare, gentile con tutti. Suonava il corno nell'Orchestra Scarlatti Young e aveva fatto della musica la sua scelta di vita. Il programma del concerto prevede musiche di Bach (con una trascrizione per quartetto di fiati dello stesso Giovanbattista Cutolo), Haydn e Strauss oltre a compositori della Scuola napoletana come Durante, Paisiello e Pilati. Il concerto prevede inoltre la partecipazione straordinaria di Alessio Allegrini, Primo corno dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà l'Adagio del Concerto per corno n. 4 K 495 di Mozart.(Rin)