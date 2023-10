FI: Zangrillo, riparte da Paestum con valori, idee ed entusiasmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "riparte da Paestum forte dei suoi valori e delle sue idee, confermandosi pilastro del governo di centrodestra e del Partito popolare europeo. Alla vigilia di una stagione importante, che ci porterà al congresso e alle elezioni europee, la tre giorni nel ricordo di Silvio Berlusconi conferma l’ambizione del nostro leader e fondatore: vogliamo continuare ad essere protagonisti nel panorama italiano ed europeo e punto di riferimento per famiglie e imprese. Un partito unito, credibile e affidabile, che punta alla crescita e allo sviluppo, i piedi ben piantati nella sua storia e lo sguardo rivolto al futuro". Lo afferma, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. "La strada è quella tracciata dalla felice intuizione di Silvio Berlusconi, nel solco degli ideali riformisti, liberali, cristiani, garantisti ed europeisti che - come recita il documento finale approvato oggi dal Consiglio nazionale - fanno di Forza Italia un movimento politico unico, parte integrante del centrodestra e alternativo alla sinistra", aggiunge l'esponente dell'esecutivo. "Diamo un senso a trent’anni di sacrifici del nostro fondatore, portando a compimento le riforme che aveva iniziato, per completare la costruzione di un centro forte, in grado di rappresentare al meglio il popolo dei moderati - prosegue Zangrillo -, e per realizzare il sogno di una Italia migliore, moderna, dinamica, innovativa, in grado di esercitare un ruolo di primo piano nella coalizione di governo, distinguendosi per la sua unicità, e a livello internazionale. Abbiamo dimostrato che le capacità e l’entusiasmo non ci mancano. Sono certo che nei prossimi mesi, seguendo la linea tracciata oggi dal Consiglio nazionale e dal nostro segretario, Antonio Tajani, centreremo gli obiettivi che ci siamo prefissati nell’interesse dell’Italia e degli italiani". (Com)