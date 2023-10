Giustizia: Mulè (FI), giudici si inchinino davanti alla legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo missionari di libertà e democrazia perché è intollerabile quello che ho letto questa mattina su un giornale. Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, a proposito di quello che è successo ieri con la sentenza di Catania, ha detto: 'Noi non siamo meri esecutori della volontà dell'esecutivo, ma giudici che rispondono alla Costituzione'". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, parlando alla convention del suo partito, a Paestum. Il deputato ha proseguito: "Ma cosa c'è scritto nell' articolo 101 della Costituzione? Che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Volete inchinarvi difronte alla legge, o dobbiamo continuare a subire questa insurrezione disarmata, continuare a subire quello che è un atto di insubordinazione che non è tollerabile in questo Paese. Dobbiamo procedere - ha concluso Mulè - speditamente con la riforma della giustizia senza fermarci, dobbiamo rimanere ancorati alle nostre radici, che sono quelle che Silvio Berlusconi ci ha detto di portare avanti". (Rin)