© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Napoli e in Campania:NAPOLIAl teatro Mercadante iniziativa “Di sera, Giò Giò. La musica che resta” in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso il 31 agosto in piazza Municipio. L’evento prevede un dibattito e un concerto. All'incontro prenderanno parte il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; Maurizio de Giovanni, presidente di Campania legge - Fondazione Premio Napoli; Roberto Andò, direttore artistico del Teatro di Napoli; Gaetano Panariello, prossimo direttore del conservatorio "San Pietro a Majella"; la cantautrice Flo; Gaetano Russo, direttore della Nuova Orchestra Scarlatti. Modera la scrittrice e giornalista Titti Marrone, vincitrice del Premio Napoli 2022. Il concerto è a cura della Nuova Orchestra Scarlatti, la formazione in cui Giovanbattista era cresciuto e per cui suonava da quando aveva 14 anni. Teatro Mercadante, Napoli (ore 20.30)VARIEParte da Napoli il tour dei diritti per chiedere l'abolizione del numero chiuso a Medicina che ha già raccolto oltre 40.000 firme. Gli avvocati Leone, Fell, Catalano spiegheranno i motivi della loro battaglia. Piazza Garibaldi, lato hotel Terminus - Napoli (ore 10)Incontro su "I lati oscuri di Gomorra e l'impatto sui giovani". Previsti, tra gli altri, il sindaco Massimo Coppola, l'arcivescovo di Sorrento e Castellammare di Stabia Francesco Alfano, il senatore Antonio Iannone, la presidente della Commissione anticamorra e beni confiscati della Regione Campania Carmela Rescigno, il magistrato Catello Maresca, rappresentanti delle forze di polizia, del mondo della scuola e dell’avvocatura. Sala Tasso del Palazzo Municipale a Sorrento (ore 10)Conferenza stampa congiunta Rai di Napoli e Premio Elsa Morante, con il direttore Antonio Parlati e la direttrice del Morante Tiuna Notarbartolo per presentare i rispettivi programmi che si svolgeranno all'interno del Campania libri festival, in programma dal 5 all'8 ottobre a Palazzo Reale a Napoli. Foyer - Auditorium centro produzione Rai, via Marconi 7 a Napoli (ore 11)Firma del protocollo nell’ambito dell’iniziativa "Un nuovo inizio: sartoria interna nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, una storia di speranza e trasformazione”. Il protocollo regola la realizzazione del laboratorio di produzione di cravatte per il personale di Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Intervengono Maurizio e Alessandro Marinella, terza e quarta generazione della famiglia, Donatella Rotundo, direttore della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, Marco Puglia, magistrato di Sorveglianza della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e Giovanni Russo, capo Dipartimento Amministrativo della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Salone degli Affreschi, E. Marinella - via Riviera di Chiaia, 287 a Napoli (ore 11)(Ren)