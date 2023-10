Scuola: aule senza riscaldamento, secondo indagine Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania le peggiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono scuole che, quest’inverno, non riusciranno a garantire ambienti caldi ai propri alunni, questo perché i riscaldamenti non funzionano. I maggiori problemi sono negli istituti del Sud Italia. E’ quanto emerge da una indagine realizzata dal "Centro studi Orizzonte Scuola" a partire dai dati del ministero dell'Istruzione e del merito. Le scuole analizzate sono state quasi 56mila tra quelle in cui era presente il dato relativo ad un impianto di riscaldamento. “In vista della stagione invernale, l'1,25% ne è priva. Il maggior numero di scuole prive di un riscaldamento si trova nel Sud Italia e nelle Isole: Sicilia in testa con il 5,7%, seguita dalla Sardegna, dalla Calabria e dalla Campania”, si legge in una nota stampa. Assenza di riscaldamento anche in altre aree del paese, notoriamente a clima freddo, come la Lombardia e la Valle d’Aosta.Analizzando il dato provinciale, è Trapani la provincia con il maggior numero di scuole senza riscaldamento con ben 87, seguita da Palermo con 61 scuole, Messina con 52 scuole, Catania con 46 scuole e Cagliari con 44 scuole. Tra le siciliane, Enna (il capoluogo di provincia più alto d'Italia) ha copertura 100%, smarcandosi dunque dal resto delle città dell’isola.(Ren)