Napoli: domani in Comune presentazione della casa delle tecnologie emergenti

- Domani, martedì 3 ottobre, alle ore 11.00, nella Sala giunta di Palazzo San Giacomo, il sindaco Gaetano Manfredi interverrà alla presentazione della casa delle tecnologie emergenti "Infiniti Mondi". Il progetto è dedicato alla ricerca e alla sperimentazione delle tecnologie innovative in ambito creativo e culturale che coinvolge università, centri di alta formazione, centri di ricerca e imprese innovative. Con il sindaco Manfredi interverranno i rappresentanti dei partner istituzionali e privati. La casa delle tecnologie emergenti "Infiniti Mondi" è finanziata dal ministero delle Imprese e del made in Italy nell'ambito del programma per il supporto alle tecnologie 5G. (Ren)