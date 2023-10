Napoli: tentano furto di elettrodomestici a Castellammare, uno scappa, l'altro preso dopo inseguimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentano di introdursi in un box-deposito dove sono custoditi diversi elettrodomestici ma, colti sul fatto, cercano di scappare. Un solo ladro, però, viene bloccato. Nella notte i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato il 21enne di Santa Maria la Carità Vincenzo Barba, già noto alle forze dell'ordine. I fatti si sono verificati a Castellammare intorno alle 3.30. I carabinieri sono giunti in via Francesco Mascia a seguito di una segnalazione e qui hanno notato due persone, con passamontagna e guanti, intente a forzare una saracinesca. Alla vista dei militari i due hanno cercato di fuggire. Prima hanno lanciato a terra una chiave stingi tubo da 60 centimetri e poi hanno iniziato a correre, imboccando due direzioni di fuga diverse. I carabinieri si sono gettati all'inseguimento di quello che poi è stato identificato in Vincenzo Barba: il 21enne è stato bloccato dopo circa 500 metri: l'indagato deve rispondere di tentato furto e resistenza, è in attesa di giudizio. Proseguono le indagini per rintracciare il complice. (Napoli)