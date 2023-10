Autonomia: Lo Russo (sindaco Torino), evitare di smarrire principi fondamentali di coesione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spesso vengono poste al centro del dibattito politico e istituzionale ipotesi di riforma dell’architettura dello Stato che talvolta, più per i toni che per i contenuti, rischiano di smarrire i principi fondamentali di coesione nazionale, indirizzando il pensiero e le azioni verso un’idea di autonomia maggiormente sbilanciata verso una separazione territoriale a vantaggio di alcuni a discapito di altri, piuttosto che verso un compiuto federalismo caratterizzato da un autentico legame nazionale condiviso. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante l’inaugurazione del Festival delle Regioni in corso a Torino, commentando il progetto di autonomia differenziata. "Si tratta di un tema complesso, che ha, peraltro, caratterizzato il dibattito italiano fin dal Risorgimento, facendo emergere, ogni volta che è stato trattato, inevitabili contraddizioni a livello politico, giuridico e sociale. Unità, coesione, uguaglianza, inclusione, opportunità - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)