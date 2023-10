Autonomia: Lo Russo (sindaco Torino), pensare ad orizzonte Europeo con Stati Uniti d’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualunque ragionamento sull'autonomia locale, su ridefinizioni di perimetri di competenze, su autonomie differenziate, su livelli essenziali, non può e non deve essere confinato al solo dibattito nazionale ma deve necessariamente contemplare un orizzonte trans-nazionale, europeo, internazionale e deve essere considerato dentro un contesto decisamente molto più ampio. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo durante l’inaugurazione del Festival delle Regioni in corso a Torino, commentando il progetto di autonomia differenziata. "Se ci pensiamo bene abbiamo già infatti un modello istituzionale riconducibile al concetto di autonomia differenziata, tanto dibattuto in questi mesi, che è l’attuale Unione Europea. Ed è proprio da questa esperienza che dobbiamo partire per vedere quali sono i punti di forza ma anche i tanti punti di debolezza legati ad una eccessiva frammentazione che purtroppo, almeno dal mio punto di vista, proprio a causa di troppa autonomia degli stati nazionali impedisce ad oggi di dare compiutezza a quel disegno, alto e strategico, che i padri fondatori avevano immaginato per l’Europa subito dopo il secondo conflitto mondiale e che frenano, talvolta in modo autolesionista, risposte unitarie ai problemi globali che il nostro continente sta affrontando: crisi demografica, sviluppo economico, coesione sociale, immigrazione, transizione ecologica e digitale - ha continuato Lo Russo -. (segue) (Rpi)