Regioni: Fedriga, dibattito su patto di stabilità valorizzi e tuteli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tal senso auspichiamo che il dibattito sulle nuove regole del patto di stabilità che ci attendono a breve sappia valorizzare e tutelare proprio gli investimenti, vettori di sviluppo concreto e duraturo. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga inaugurando il Festival delle Regioni in corso oggi e domani a Torino. "Un dibattito che non può e non deve risolversi in un passaggio tecnico e burocratico ma deve essere l’occasione per definire, con coraggio, una nuova visione storica che tenga conto del benessere di tutti i cittadini, della loro salute, della salubrità dell’ambiente, delle giovani generazioni e della qualità della loro educazione, degli anziani e della loro assistenza. L’apporto del sistema delle Regioni al dibattito europeo non potrà che essere in questa direzione. Dobbiamo, in altri termini, tutti essere protagonisti della costruzione del futuro, ognuno con la propria specificità e in un’ottica di solidarietà e interdipendenza", ha concluso Fedriga. (Rpi)