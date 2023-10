Brandizzo: Fedriga, pensiero affettuoso a vittime, morire su lavoro è oltraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglia consentirmi di rivolgere un affettuoso pensiero alle vittime del dramma di Brandizzo e alle loro famiglie. Siamo d’accordo, tutti, che morire sul lavoro sia un oltraggio alla convivenza e all’idea stessa di progresso. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga durante l'inaugurazione del Festival delle Regioni in corso oggi e domani a Torino. "L’evento tragico occorso ai cinque lavoratori a Brandizzo ha evidenziato come la sicurezza nei luoghi di lavoro sia elemento fondante della tutela della salute. Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e le imprese, in uno sforzo corale, devono concorrere, ognuno per la propria parte, a garantire detta tutela, anche attraverso la previsione di norme aggiornate ed innovazioni specifiche. Si tratta di obiettivi importanti e non più rinviabili, cui occorre dare una risposta", ha concluso Fedriga. (Rpi)