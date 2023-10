Regioni: Cirio, a Torino è nata l'Italia, giusto festeggiare qui le regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste posto migliore per celebrare la Festa delle Regioni, che di questo Paese sono l'ossatura e la spina dorsale. Qui, a Torino è nata l'Italia e qui affondano le radici le nostre maggiori istituzioni pubbliche. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio durante l'inaugurazione del Festival delle Regioni in corso oggi e domani a Torino. "A Torino oggi c'è tutta l'Italia e non solo perché in questa sala siedono oggi le sue più alte istituzioni, mi rivolgo a voi colleghi governatori: a Torino c'è tutta l'Italia perché né è stata la prima Capitale e perché questa città è diventata grande grazie al contributo delle diverse comunità provenienti da tutto il paese a cui abbiamo reso omaggio ieri sera durante la festa all'Auditorium Rai con i rappresentanti delle comunità dei tanti che in passato sono arrivati in Piemonte, da altre zone d'Italia per cercare lavoro, costruire la loro famiglia e il loro futuro. Ricordiamo che un terzo dei Torinesi è nato o originario di una regione del Sud e ha contribuito in modo determinante a costruire questa città e questo territorio, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale", ha concluso Cirio. (Rpi)