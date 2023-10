Napoli: domani Radicali italiani presentano 6 proposte di legge di iniziativa popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 ottobre, i Radicali italiani presenteranno a Napoli le 6 leggi di iniziativa popolare depositate in Cassazione. La conferenza stampa di presentazione si terrà alle ore 12 presso la sala del Consiglio comunale di Napoli, in via Verdi. Saranno presenti: il segretario dei Radicali italiani Massimiliano Iervolino; Vincenza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli; Alessandra Clemente, consigliera comunale di Napoli. Gli ambiti delle sei proposte di legge sono: energia, povertà, tutela del suolo, debiti dello Stato, sex work e aborto(Ren)