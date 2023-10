Migranti: Zaia, Cpr non c’entrano nulla con arrivo migranti in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cpr è un anello della filiera dell'immigrazione ma non dipende dalle Regioni. Sembra che l’obiettivo nazionale sia di averne uno per Regione. Stiamo parlando di una detenzione amministrativa di un massimo di 18 mesi volta al rimpatrio. Non c'entra nulla con l'arrivo dei migranti nel territorio italiano. I rimpatri che l'Italia riesce a fare sono circa 3.500-4.000 all'anno. Considerando che quest'anno avremo più o meno 200 mila arrivi e circa l'8 per cento avrà lo status di rifugiato. Valutando anche le altre forme di protezione arriviamo al 30 per cento del totale. questo significa che 240 mila migranti devono tornare a casa: con i numeri attuali è come svuotare il mare con un secchio. (Rpi)