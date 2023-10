Migranti: Zaia, problema si chiama Europa, su esodo e ricollocamenti non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti abbiamo un problema che si chiama Europa. Atteggiamento della Germania, dell’Austria che chiude le frontiere, Francia che sospende le frontiere prova provata che Europa non esiste. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia a margine del Festival delle Regioni in corso oggi e domani a Torino. “In Europa abbiamo votato e voluto Schengen ora non vedo per quale motivo alcuni paesi devono chiudere le frontiere. E questa è la prova provata di un altro aspetto. Che i ricollocamenti Europei dei cittadini immigrati che arrivano in Italia non hanno nessuna efficacia a livello Europeo, si contano sulle dita di una mano i cittadini ricollocati in giro per l’Europa, prova ne sia che chiudono le frontiere”, ha concluso Zaia.(Rpi)