Napoli: Simeone e Flocco al Comune, ridare parcheggio ai giornalisti vicino a stadio

- I consiglieri comunali di Napoli Gaetano Simeone (Psdi) e Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) hanno investito il Comune dei disagi legati al recente mancato utilizzo da parte dei giornalisti dell’area di sosta nei pressi dello stadio Maradona a Fuorigrotta in occasione delle partite. “Davvero non si comprende il motivo di questa scelta e soprattutto resta oscura la disposizione di "sfratto", della quale il Consiglio comunale non era a conoscenza, e che crea enormi disagi di accesso alle decine e decine di professionisti della comunicazione che devono raggiungere l'impianto sportivo comunale durante gli incontri di calcio della Ssc Napoli”, hanno servato i due consiglieri. “Siamo una capitale europea, dunque dobbiamo comportarci come tale e garantire, così come avviene negli altri grandi impianti sportivi, un’adeguata accoglienza a questi professionisti, senza perdere altro tempo sull’argomento. Si trovi la soluzione per i giornalisti che devono svolgere semplicemente il proprio mestiere”, hanno concluso. I due consiglieri hanno scritto e sottoposto la questione all’assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza; all’assessore alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Iesu; all’assessore allo Sport Emanuela Ferrante; al comandante della polizia locale Ciro Esposito. I consiglieri suggeriscono di individuare una nuova area riservata alla stampa “in via Guglielmo Marconi o presso lo spazio antistante allo Stadio che, è bene ricordare, è di proprietà del Comune di Napoli ed attualmente è sempre libero ma presidiato dagli steward, così da consentire la sosta agevole e sicura dei mezzi della stampa che assicurano la cronaca giornalistica delle partite e non solo”.(Ren)