Napoli: a ottobre torna Pharmexpo, la fiera del settore farmaceutico

- Pharmexpo torna nel 2023 con la quindicesima edizione: il salone dell'industria farmaceutica, l'unica manifestazione b2b del centro-sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende, è in programma dal 27 al 29 ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). La fiera, organizzata da Progecta in collaborazione con l'ordine dei Farmacisti e con Federfarma, si estende su un'area espositiva di 7.500 metri quadrati con 250 primarie aziende di prodotti farmaceutici, cosmetici, sanitari, naturali, dietetici. Tema dell'edizione 2023 è 'Salute e vita di relazione' che sarà centrale nei numerosi convegni promossi, con crediti Ecm, nel polo fieristico di Fuorigrotta. "Pharmexpo - ha sottolineato l'assessore alla Salute del Comune di Napoli e presidente dell'ordine dei Farmacisti, Vincenzo Santagada - è un'occasione per discutere dello stato dell'arte e della direzione che prende la professione del farmacista. Un incontro annuale che permette un reale confronto tra tutti i protagonisti delle filiera, importante per l'aggiornamento professionale e per le novità che ogni anno si presentano in fiera". (segue) (Ren)