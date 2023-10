Legge Bilancio: Consiglio nazionale FI, concentrare risorse su riduzione cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo persone responsabili e capaci di realismo, ci rendiamo conto che il nostro Paese è gradato da un debito pubblico altissimo e che il rapporto deficit-Pil è più elevato di quanto l’Europa ci consenta, quindi sappiamo che le risorse disponibili sono poche. Ma quelle risorse vanno concentrate assolutamente nella riduzione del cuneo fiscale, nella rivalutazione delle pensioni minime, nella detassazione delle tredicesime, nella sanità e in altre categorie mirate. Si tratta di mantenere un buon rapporto con l’Europa, anche per negoziare l’esclusione dal rapporto deficit-Pil di spese straordinarie come quelle per la ricostruzione post-Covid e quelle legate alla guerra in Ucraina". E' quanto si legge, in merito alla prossima legge di Bilancio, nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)