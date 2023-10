Pnrr: Consiglio nazionale FI, dobbiamo dimostrare di saper impiegare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' proprio all’impegno in Europa di Silvio Berlusconi e di Antonio Tajani che l’Italia deve il fatto di essere stata trattata generosamente con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’Europa in quell’occasione ha dimostrato di esserci, per noi: ora noi dobbiamo dimostrare di saper impiegare quelle risorse che sono un’occasione decisiva per costruire il nostro futuro. Se qualche aggiustamento è necessario per rendere possibile il migliore impegno delle risorse, questo non mette in discussione l’impianto complessivo". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)