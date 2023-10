Ambiente: Consiglio nazionale FI, è scommessa nostra generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’ambiente è una delle scommesse della nostra generazione. La transizione ambientale chiesta dall’Europa è un obbiettivo giusto che va realizzato in maniera realistica e soprattutto efficace. Non ha nessun senso distruggere le nostre imprese automobilistiche, o peggio ancora penalizzare il nostro patrimonio abitativo, per ottenere risultati irrisori a prezzi molti alti. L’ambientalismo ideologico non ci appartiene, ma - come sta dimostrando il ministro Pichetto - con il buon senso e l’equilibrio si possono realizzare cose importanti. Senza dimenticare che non vi sarà un futuro di energia pulita se non si rimetterà in gioco l’energia nucleare". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)