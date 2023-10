Forza Italia: Benigni (FI), bene modifica statuto, giovani al centro del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Oggi il Consiglio nazionale di Forza Italia ha approvato alcune modifiche allo statuto, proposte dal segretario nazionale Antonio Tajani. Per la prima volta nella storia di Forza Italia, il responsabile dei giovani entra nel più alto organo dirigenziale del partito. Lo scrive in una nota Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. “Il nostro unico presidente, Silvio Berlusconi – prosegue - ha sempre voluto che i giovani avessero un ruolo centrale nell’azione del partito. Ringrazio Antonio Tajani per aver proseguito su questa strada. È la dimostrazione che Forza Italia è viva, guarda al futuro e punta a costruire una classe dirigente che possa affrontare le sfide del domani. Il nostro partito sta dimostrando di esserci e, ne sono sempre più convinto, di avere un grande futuro davanti a sé. L’eredità del presidente Berlusconi non sarà mai dispersa”, conclude. (Com)