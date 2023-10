Giustizia: Consiglio nazionale FI, separazione carriere è ineludibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una nazione moderna, dinamica, inserita nel sistema delle democrazie dell’occidente, ha assolutamente bisogno di un sistema giudiziario giusto ed efficiente. Un sistema giudiziario che dia risposte rapide e corrette alla domanda di giustizia, soprattutto nella giustizia civile, e che sia profondamente rispettoso dei sacri diritti della persona in campo penale. Il garantismo per noi è questione fondante, e deve ispirare imprescindibilmente l’azione di governo La strada indicata dal ministro Nordio al principio della legislatura rimane per noi la bussola imprescindibile della riforma da compiere. Bene le misure sulle intercettazioni e sull’abuso di ufficio presentate in Parlamento, ma il tema della separazione delle carriere rimane ineludibile". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)