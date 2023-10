Forza Italia: Battilocchio, da Paestum riparte con entusiasmo la nave azzurra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si ritorna a casa da Paestum con tanta carica ed entusiasmo, con il sole in tasca, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, e con quello che uno slogan craxiano chiamava l'ottimismo della volontà". Lo ha dichiarato in una nota Alessandro Battilocchio, deputato e responsabile elettorale di Forza Italia, a Paestum per la riunione nazionale del movimento azzurro. "Sì, guardiamo al futuro ed alle prossime scadenze con ottimismo ed a testa alta. Al termine di questa straordinaria kermesse siamo sempre più consapevoli, anche alla luce dei panels di questi giorni, che la più grande eredità che Silvio Berlusconi ha lasciato a noi ed all' italia sono le sue idee che, poiché imperniate sul pragmatismo, rappresentano la nostra bussola anche per il futuro. Sentiamo tutta la responsabilità di dare futuro a questo progetto ed abbiamo le maniche rimboccate per essere all'altezza , ogni giorno e ad ogni livello, di questa sfida. Si riparte dunque da Paestum. Quella di Forza Italia è una nave fantastica, fatta di legno antico, con le vele gonfiate ogni giorno dai nostri valori e dai nostri militanti, con uno skipper formidabile ed un equipaggio sempre più gasato e pronto ai prossimi impegnativi mesi: questa nave azzurra è pronta a percorrere le rotte del futuro", ha concluso. (Com)