FI: Ronzulli, è tempo di costruire partito democratico e contendibile

- "Oggi è il tempo di costruire un partito partecipato, democratico, contendibile, che Antonio Tajani ha definito addirittura contendibile, aprendo a quel sogno americano del 'posso farcela', attraverso il quale ognuno di voi può sognare di partire da consigliere municipale e arrivare a un ruolo apicale. Ci hanno insegnato che un partito partecipato non può essere guidato con la logica delle esclusioni, isolamenti o difesa della trincea. Sono sicura che Tajani non lo farà mai. Sono certa che Tajani, che all'unanimità abbiamo scelto e sostenuto lealmente, non percorrerà quella strada. Mi fido di lui, vuole guardare insieme a noi al futuro, al nostro ed al vostro futuro, al futuro di questa creatura politica e di questo straordinario Paese". Lo ha affermato la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in occasione della convention del partito, a Paestum. (Rin)