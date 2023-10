FI: Tajani, abbiamo una visione dell'Italia, per questo più passa il tempo più cresceremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando diciamo che abbiamo una visione dell'Italia non pensiamo soltanto al prossimo Consiglio dei ministri o al prossimo appuntamento elettorale, ma a come migliorare l'Italia e a come costruire un'Italia diversa: per fare questo ci vogliono mesi e anni per farlo, ecco perché sono convinto che più passa il tempo più cresceremo. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI a Paestum. "Soltanto una grande forza come quella concepita da Silvio Berlusconi può avere questa visione. Noi vogliamo cambiare il vecchio modo di fare politica", ha aggiunto. (Rin)