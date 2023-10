Riforme: Tajani, lavoriamo a riforma fiscale e burocratica per far stare meglio gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo lavorando a una riforma fiscale e burocratica perché la giustizia civile costa tre punti di prodotto interno lordo (Pil) con la sua lentezza. Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI a Paestum. "Tutte queste riforme hanno l'obiettivo di far stare meglio gli italiani. Se facciamo queste riforme succede che i privati che detengono 1.800 miliardi di euro di risparmi nelle banche italiane, ma che non tirano fuori perché terrorizzati dai rischi burocratici e fiscali, si rassicurano e reinvestono. Lo Stato che si intromette in tutto non ce la fa", ha aggiunto. (Rin)