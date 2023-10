Nucleare: Tajani, tema non è un nostro capriccio, portiamolo avanti senza paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando poniamo il tema del nucleare non lo facciamo per capriccio ma perché siamo convinti che serva una fonte energetica pulita, perché la stessa Commissione europea l'ha indicata come tale: noi dobbiamo andare avanti senza paura e senza timore. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI a Paestum. "Forza Italia deve diventare il vero grande movimento politico italiano a tutela dell'ambiente, con una proposta seria e credibile. Una tutela dell'ambiente che abbia i tempi giusti, le idee concrete, che metta sempre al centro la persona. Dobbiamo diventare la forza in grado di saper far coincidere gli interessi dell'uomo con la tutela del patrimonio. Dobbiamo avere il coraggio di diventare una forza all'avanguardia su questo tema, con proposte concrete. L'economia verde è una straordinaria opportunità ma se distrugge l'agricoltura e l'industria questo è impossibile", ha aggiunto. (Rin)