Clima: Tajani, lotta a cambiamento climatico va affrontata con visione pragmatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta contro il cambiamento climatico va affrontata con una visione pragmatica: non abbiamo bisogno di altri papi o papesse alla Greta Thunberg che ci vengano a dire quello che dobbiamo fare. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI a Paestum. "Ho chiesto ai nostri esperti di cominciare a lavorare per far sì che Forza Italia possa essere all'avanguardia nella lotta al cambiamento climatico, con una strategia fatta di proposte concrete", ha detto. (Rin)