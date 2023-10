Governo: Ronzulli (FI), sinistra si metta cuore in pace, non tornerà esecutivo tecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La sinistra è tornata a fare il tifo per lo spread e a sognare governi tecnici. Ma i profeti di sventura sono avvisati: noi non siamo e non saremo disponibili a rivivere quello che abbiamo vissuto nel 2011, quando Silvio Berlusconi venne costretto alle dimissioni da una congiura di palazzo, senza aver mai perso la fiducia del Parlamento. Altro che negare il golpe bianco come è stato fatto in questi giorni. Noi difenderemo sempre la democrazia e il mandato popolare che abbiamo ricevuto". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, intervenendo alla manifestazione di FI, a Paestum. "Noi abbiamo vissuto direttamente quel drammatico autunno del 2011. Perciò si mettano il cuore in pace, sosteniamo questo governo, un governo finalmente politico, legittimato a governare dal popolo italiano, frutto di un'alleanza forte e coesa che si è presentata unita agli elettori", ha concluso la parlamentare. (Rin)