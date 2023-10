Migranti: Tajani, non siamo contrari agli arrivi regolari, ci battiamo per rispetto delle regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema migratorio ci siamo battuti per il rispetto delle regole, ma non siamo contrari a chi arriva regolarmente nel nostro Paese. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI a Paestum. "Certo che non basta un'azione di polizia, certo che bisogna fare accordi con i Paesi di partenza e di transito, certo che siamo per la lotta ai trafficanti, che sono gli stessi che fanno traffico di droga e di armi, certo che c'è bisogno di più Europa e dell'Onu, perché senza il loro sostegno è difficile poter agire in Africa, in Siria o in Afghanistan, dove la democrazia è sempre più a rischio. Anche qui bisogna avere una visione. Noi non siamo contrari all'immigrazione regolare, abbiamo aumentato il flusso e in quattro anni accoglieremo mezzo milione di migranti che però non costeranno un euro al contribuente, e andranno a lavorare nell'industria e nell'agricoltura dopo essere stati formati. Noi non vogliamo quelli che non vogliono venire in Italia e che vengono mantenuti dallo Stato", ha aggiunto. (Rin)