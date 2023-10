FI: Gasparri, c'è, sarà decisiva e vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I convegni non finiscono mai, la prossima tappa sarà il 14 di ottobre, saremo a Monza per la conferenza nazionale degli Enti locali. Abbiamo scelto Monza anche perché si voterà per il collegio che fu del presidente Berlusconi il 23 ottobre. Ma ricordatevi che si vota sempre, non solo alle europee. Si vota il 23 a Monza, a Foggia per eleggere il sindaco ma anche nel Trentino e nell'Alto Adige. Poi si voterà in Sardegna, in Abruzzo, in Piemonte e in Basilicata. Saremo con Antonio Tajani già domenica prossima a Matera. La militanza non finisce mai. E a chi ci chiede: che fine farete? Chiedetegli: ma che fine farai tu? Perché noi sappiamo che la nostra fine è quella di esserci e di vincere. E voglio ringraziare tutti gli amministratori che hanno partecipato a questa tre giorni contribuendo con idee e con proposte e dimostrando ancora una volta che noi siamo un movimento radicato sul territorio e che gli amministratori locali di maggioranza o di opposizione sono l'anima del nostro movimento". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in chiusura dell'evento nazionale di Forza Italia, a Paestum. "Noi siamo stati intransigenti nella lotta alle mafie, e non ci faremo tappare la bocca dalla Anm e dalla Magistratura democratica - ha aggiunto il parlamentare -. Basta con l'uso politico della giustizia. Anche negli enti locali. I ladri in galera, ma gli amministratori siano rispettati per quello che fanno ogni giorno. Tanti progetti, tante proposte, ne abbiamo fatte su giustizia, nucleare e altri temi fondamentai per il Paese, ma se non ci sono l'organizzazione, i consiglieri, gli amministratori, i giovani con la loro la militanza, i seniores con l'esperienza, se non c'è un grande ideale, come ci ha indicato Berlusconi, nulla può andare avanti. Forza Italia c'è e sarà decisiva e vincente. E in ogni luogo voi siate, in ogni borgo, sappiate che noi ci siamo, vi diamo sicurezza, siamo le vostre spalle forti e non vi lasceremo mai soli. Viva Berlusconi - ha concluso Gasparri -, viva Forza Italia". (Rin)