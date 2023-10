FI: Dalla Chiesa, da Paestum vera eredità di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Da Paestum la vera eredità del presidente Berlusconi. Protezione e vicinanza ai cittadini. Perché chi ci ha votato si aspetta da noi la piena consapevolezza dei loro diritti. Giustizia finalmente giusta, con la sacrosanta separazione delle carriere. Una giustizia veramente giusta sarebbe il risarcimento a tutto il fango che certa magistratura ha buttato addosso al nostro presidente. Abbassamento delle tasse. Un respiro più ampio alle piccole e medie imprese per permettere maggiori assunzioni. Più lavori, e più denaro circola. Più denaro circola e più si crea benessere. Taglio ai legacci della burocrazia, che intralcia pesantemente il diritto di fare impresa. Pensioni più alte, perché esiste un diritto alla vita, e non solo alla sopravvivenza". Lo afferma, in una nota, Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, che aggiunge: "Una sanità che permetta di aiutarci nei momenti difficili che attraversiamo, senza aspettare mesi per un esame diagnostico che spesso può arrivare troppo tardi. Per cui ben venga la privatizzazione accanto alla sanità pubblica. 'Perché avere paura delle privatizzazioni?' chiedeva stamattina, dal palco, il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani. 'Forse perché tolgono voti alla sinistra, ai sindacati?'. E ancora. Il diritto delle donne a non essere massacrate o uccise da uomini che non sanno amare, ma solo possedere. L'abbiamo ripetuto tante volte, in questi giorni. Libertà e futuro. Senza la libertà di scegliere il futuro sarà difficile da gestire". (Com)