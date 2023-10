Bce: Consiglio nazionale FI, scelta aumento tassi interesse sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripartenza dell’Italia, ma anche delle altre economie europee, passa attraverso un percorso stretto che da un lato impone di tenere sotto controllo l’inflazione, dall’altro rende molto pericoloso l’aumento dei tassi di interesse voluto dalla Banca centrale europea a questo scopo. Una scelta sbagliata, perché l’inflazione questa volta nasce da ragioni esterne al ciclo economico, anzi da una situazione quasi da economia di guerra, e quindi i tradizionali mezzi di controllo della massa monetaria non si stanno dimostrando efficaci. Al contrario, la stretta creditizia toglie fiato a famiglie e imprese, scoraggia investimenti e consumi, allontana la ripresa e finisce addirittura per paradosso con il diventare essa stessa causa di aumento dei prezzi. Per la stessa ragione non si può colpevolizzare o penalizzare il settore bancario, che però deve essere chiamato a compiere la sua parte con più iniziativa per concorrere allo sforzo complessivo". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)