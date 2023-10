Sud: Consiglio nazionale FI, è una priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mezzogiorno per Forza Italia è una priorità assoluta. La ripartenza del Paese non può essere a due velocità, il Sud deve ricuperare un ritardo infrastrutturale, nella formazione, negli ammortizzatori sociali. E’ una terra che produce grandi eccellenze che non sono valorizzate dalle condizioni di contesto in cui devono operare". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)