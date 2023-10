© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui non c'è nessuno che voglia fare una fronda al governo, governo anzi che sosteniamo con lealtà". Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, in occasione della convention del partito a Paestum. "Non dobbiamo, però, rinunciare ad alcuni cavalli di battaglia storici", ha aggiunto la parlamentare. (Rin)