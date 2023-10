FI: Consiglio nazionale, scuola e università siano vere eccellenze Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di una scuola e di un’università che siano le vere eccellenze del Paese. Da esse prima di tutto dipende il futuro dei nostri figli e quindi nella nostra nazione. Prezioso in questo senso il lavoro che sta svolgendo il ministro Bernini, non soltanto rimuovendo gli obsoleti paletti all’ingresso legati al numero chiuso, ma coniugando il ruolo di coscienza critica proprio dell’università con la sua capacità di fornire una preparazione qualificata e competitiva sul mercato del lavoro. Vogliano sempre più studenti stranieri che vengano a studiare in Italia - ve ne sono già parecchi - e sempre meno studenti italiani che debbano andare a studiare all’estero". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)