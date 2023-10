Suppletive Monza: Consiglio nazionale FI, prova che vede impegnata coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il centrodestra ha in grande compito di dare una risposta a queste complesse esigenze del paese. Sta lavorando bene con il concorso di tutti i partner della coalizione. Ci aspettano prove importanti, prima le elezioni suppletive nel collegio che fu di Silvio Berlusconi, nelle quale abbiamo candidato Adriano Galliani, la persona che - per vicinanza al nostro presidente e per il suo legame con quei luoghi - era il designato naturale, con il consenso naturalmente della famiglia Berlusconi. Il risultato di Monza, però, non riguarda solo Galliani o solo Forza Italia, è una prova che vede impegnata tutta la coalizione, destinata a vincere insieme". E' quanto si legge nel documento approvato dal Consiglio nazionale di Forza Italia, riunitosi oggi a Paestum, in occasione della convention del partito. (Rin)