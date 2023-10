Forza Italia: Tajani, siamo la speranza di futuro del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste tre giornate di Paestum siamo riusciti a dimostrare ai nostri militanti, alla nostra classe dirigente e al mondo politico italiano ed europeo che qui c'è la speranza di futuro del nostro Paese, ci sono i contenuti, non i titoli o gli slogan. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a conclusione della convention di FI. "Questa tre giorni è una risposta a qualche giornale che dice che in Forza Italia aleggia lo spettro della dissoluzione. Si dissolve colui che non ha idee, colui che non ha proposte, colui che non crede, colui che non ha volontà, colui che si fa influenzare dagli altri. Gli slogan senza idee, senza conoscenza, senza proposte, senza dibattito non servono. Noi invece vogliamo costruire sul marmo il nostro progetto politico, e il marmo sono le idee", ha aggiunto. (Rin)