Campania: bilancio consolidato della Regione, polemiche in Consiglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polemiche anche da parte del capogruppo della Lega Severino Nappi: “Il Bilancio consolidato della Regione è un oggetto misterioso sconosciuto alla stessa maggioranza a causa dei tempi strettissimi con cui De Luca lo ha portato in Aula. Peró come il governatore, dall’alto della sua veneranda età, ricorda, l’unica cosa che il protagonista di una vecchia reclame di Carosello comprava a scatola chiusa era Arrigoni, un prodotto alimentare di quegli anni”. “Purtroppo per i campani, però, De Luca non è certo Arrigoni, ma solo un affabulatore che ha precipitato la nostra regione in fondo al baratro di tutte le classifiche, dall’occupazione ai trasporti, dalla sanità alla qualità e persino all’aspettativa di vita. Per questo la Lega ha votato compatta contro l’approvazione del documento”, ha concluso Nappi. (Ren)