Napoli: inaugurata Eduqa, prima scuola d'Italia a vocazione ambientale (2)

- Eduqa coinvolgerà 80 tra insegnanti, educatori e laboratoristi e personale Ata, creando più di 100 nuovi posti di lavoro. Gli insegnanti della nuova scuola stanno seguendo uno speciale triennio di formazione sulla cultura ambientale e i metodi delle scuole attive, secondo un programma a cui partecipano i ricercatori del Cnr e studiosi ed esperti dei principali enti e atenei italiani impegnati sulla questione ambientale. Il nuovo polo educativo prevede l'apertura di un intero ciclo scolastico: un nido per l'infanzia (0-2 anni), una scuola d'infanzia (3-5 anni), una scuola primaria (6-10 anni) e una scuola secondaria di primo grado (11-14 anni). Il nuovo percorso educativo "green" coinvolgerà oltre 500 tra bambini e ragazzi con metodologie che prevedono la partecipazione attiva anche dei loro familiari per rendere tutti protagonisti del più ampio programma di rigenerazione urbana avviato da Foqus giusto dieci anni fa. “Eduqa intende, infatti, contribuire a costruire una nuova identità per i Quartieri Spagnoli, da emblema della fragilità sociale a quartiere in cui i diritti e i bisogni dei bambini e dei ragazzi sono posti al centro di un reale processo di emancipazione e rigenerazione”, si legge in una nota di Foqus. (Ren)